Washington Valisi Bob Ferguson kararı X’teki paylaşımıyla duyurdu.

Washington, ABD’de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmi tatil kabul eden ilk eyalet oldu. Bir diğer ifadeyle Washington’da Ramazan ayı resmen tanındı.

Eyaletteki Müslümanların toplumun ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan vali, onların eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji, sanat ve sivil toplum alanlarında da önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Ramazan ayının dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç, ibadet, bağış ve dayanışma faaliyetleriyle idrak edilen kutsal bir dönem olduğu belirten Ferguson bunun ‘cömertlik, öz disiplin ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri pekiştirdiğini’ vurguladı:

“Ramazan ayına oruç ve duayla başlayan binlerce Müslüman Washingtonlıya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir.

Ben Bob Ferguson, Washington Eyaleti Valisi, ayın görülmesiyle belirlenen ve ay takvimine göre bu kutsal ayın kutlandığı 18 Şubat-19 Mart 2026’yı Ramazan olarak ilan ediyorum.”