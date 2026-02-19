Hindistan’ın kuzeyinde düzenlenen yerel bir kriket maçında sahaya arı sürüsünün inmesi sonucu 65 yaşındaki kıdemli hakem Manik Gupta hayatını kaybetti.

Olay, Uttar Pradesh eyaletinin Shuklaganj bölgesindeki Sapru Maidan’da Çarşamba günü meydana geldi.

Haber ajansı PTI’ye göre, karşılaşma henüz başlamışken arılar sahaya akın etti ve oyuncularla görevlilere saldırdı. Görgü tanıkları, Gupta’nın defalarca arı sokmasına maruz kaldığını ve sahada yere yığıldığını söyledi.

Polis, diğer hakem Jagdish Sharma ile birlikte 15 ila 20 oyuncunun da yaralandığını açıkladı.

Gupta’nın önce Shuklaganj’daki özel bir hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağırlaşması üzerine Kanpur’daki Lala Lajpat Rai Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. Doktorların burada Gupta’nın hayatını kaybettiğini açıkladığı belirtildi.

Kanpur Kriket Birliği Başkanı SN Singh, “Gupta hastaneye götürülürken bile arılar yüzüne ve vücuduna yapışmış durumdaydı” dedi.

Hindistan’da kriket maçlarında arı saldırıları daha önce de yaşanmıştı. 2019’da Hindistan A ile England Lions arasında Kerala eyaletinin Thiruvananthapuram kentinde oynanan bir karşılaşma, tribün altındaki bir kovandan çıkan arı sürüsü nedeniyle kısa süreliğine durdurulmuştu. O olayda beş seyirci hafif yaralanmış, oyuncular zarar görmemişti.