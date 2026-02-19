Alman ordusu komutanı Tümgeneral Wolf-Jürgen Stahl, Vladimir Putin'in Avrupa'ya "şu anda hayal bile edemeyeceğimiz şeyler" yaşatacağı konusunda uyardı.

Federal Güvenlik Politikası Akademisi Başkanı Stahl, Almanya'nın halihazırda Rusya'nın siber saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu ancak Putin'in Avrupa genelinde saldırılarını artırabileceğinden ve hatta kara birlikleri konuşlandırabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Stahl, ayrıca Donald Trump'ı "egoist, narsist, otoriter eğilimlere sahip dengesiz bir anlaşmacı" olmakla eleştirdi.

"FIRSAT BULURSA KULLANIR"

Alman-İngiliz Derneği'nde yaptığı konuşmada Stahl, "Putin'in şimdiye kadar nasıl davrandığını ve Batı'ya karşı bir misyonda nasıl olduğunu değerlendirdiğimde, askeri araçları kullanıp kullanmayacağı konusunda hiçbir soru işareti yok. Fırsat bulursa, kullanacaktır" dedi.

Rusya'nın NATO topraklarını işgal etmesi durumunda Avrupalı ​​liderlerin nasıl tepki vereceğinden endişe duyduğunu ifade eden Stahl, ülkenin liberal demokratik düzeninin tehdit altında olduğunu söyledi. Stahl, bazı insanların, "Savaşmak zorunda değiliz. Diplomatik olarak çözmeliyiz. Her şeyi askeri olarak çözemeyi" diyeceğini söylerken bu yaklaşımın sıkıntılı olduğunu dile getirdi.

Stahl, "Eğer NATO toprakları Rus askerleri tarafından işgal edilirse NATO'nun 'Bu toprakların sadece hukuken değil, fiilen de NATO'ya iade edilmesi için onları nasıl çıkarabiliriz?' sorusunu sorması gerekir" dedi.