Gürcistan güvenlik makamları, yaklaşık 3 milyon dolar değerinde uranyum ve radyoaktif bir madde satın almaya çalıştıkları iddiasıyla iki yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Gürcistan güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kimlikleri ve uyrukları belirtilmeyen iki kişinin batıdaki Kutaisi kentinde yakalandığı bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin uranyum ile birlikte radyoaktif izotop Sezyum-137’yi yasa dışı yollardan satın almayı ve başka bir ülkeye kaçırmayı planladıkları belirtildi.

Yetkililer, söz konusu nükleer ve radyoaktif maddelerin 3 milyon dolar karşılığında temin edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Güvenlik servisi ayrıca son haftalarda başka yabancıların da benzer şekilde nükleer ve radyoaktif maddeleri satın alıp ülke dışına çıkarmak amacıyla Gürcistan’a geldiğini öne sürdü, ancak ayrıntı paylaşmadı.

Yetkililer, ele geçirilmek istenen maddelerin miktarına, kaynağına ya da hedeflenen ülkeye ilişkin bilgi vermedi.

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından nükleer maddelerin güvenliği bölgedeki en büyük endişelerden biri olmuştu. Gürcistan, son yıllarda nükleer materyallerin yasa dışı ticaretine ilişkin çeşitli ciddi vakalarla gündeme geldi.

Son olarak başkent Tiflis'te üç Çin vatandaşı, uranyum satın almaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.