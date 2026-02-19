Massachusetts eyaleti kıyısındaki kasaba klasik bir tatil beldesi olarak biliniyor.

Yetkililer halk sağlığını korumak amacıyla 2025 yazından itibaren kasabanın suyunu test etmeye başladı. Yazın yapılan atık su testlerinde kokain seviyesinin ulusal ortalamanın yarısından fazla olduğu belirlenmişti.

Atık suda o tarihten bu yana kokain seviyesinin arttığı bildirildi. ‘Tehlikeli miktarda kokain’ hakkında yetkililer şöyle diyor:

“Yazın dört katıla çıkabilen nüfusuyla kasaba davranışsal sağlık risklerini yönetme konusunda ‘özel’ bir zorlukla karşı karşıya.”

ABD’de atık suda kokain seviyesinin ulusal ortalaması litre başına 1000 miligram. Aralık 2025’te yapılan son testte kentteki kanalizasyon suyundaki kokain miktarı ulusal ortalamanın neredeyse üç katına yani 2 bin 948 nanograma fırlamış.

‘Umut verici’ haber olaraksa sudaki fentanil ve metamfetamin cinsi uyuşturucu seviyelerin ulusal ortalamanın altında çıktığı duyuruldu.