Nijerya’da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu 12 kuzey eyaletinde 21 yılı aşkın süredir seküler hukukla birlikte şeriat da uygulanıyor. Kano’da nüfusun çoğu Müslüman.

Hisbah olarak bilinen şeriat polisi Müslümanların Ramazan kurallarına uyup uymadığını denetlemek için kafe, restoran ve pazarları dolaşıyor.

Hisbah’ın komutan yardımcısı Mujahid Aminudeen, BBC’ye gözaltına alınan dokuz kişinin (yedi erkek, iki kadın) Ramazan’ın başladığını bilmiyormuş gibi davrandığını söyledi:

“Onları tutukladık ve şu anda bizimle birlikteler. Onlara oruç tutmanın önemini, nasıl namaz kılınacağını, Kuran’ı nasıl okuyacaklarını ve nasıl daha iyi Müslüman olacağını öğreteceğiz.”

Hisbah’ın tutuklananları ne zaman serbest bırakacağı belli değil.

Benzer gerekçelerle gözaltına alınanlar, serbest bırakılıp ay sonuna kadar oruç tutmaya zorlanmıştı.