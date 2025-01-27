(Kamalı Haber) - Lefke'de şüpheli görülerek, yapılan aramada yerinde yeşil reçeteye tabi 91 adet hap bulunan Kemal Özdemir bugün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Lefke Polis Karakolu Amirliğinde görev yapan polis memuru Buğra Erdogdulu mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlı Kemal Özdemir'in "Gümrüksüz Mal Tasarrufu, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket' suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis memuru,25/01/2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Gemikonağı'nda Ecevit Caddesi üzerinde Lefke Polis Karakoluna bağlı polis ekipleri devriyede bulunduğu bir sırada sokak içerisinde şüpheli hareketler sergileyen zanlıyı tespit etmeleri üzerine yapılan üst aramasında tasarrufunda bulundurduğu el çantası içerisinde yeşil reçeteye tabi olan 41 adeti taplet içerisinde, 50 adeti de ilaç kutusu içerisinde olmak üzere toplam 91 adet Suboxone marka 8 mg/2 mg hapları yeşil reçetesi olmaksızın tasarrufunda bulundurduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, hapların emare olarak zapt edilmiş olup zanlının suçustü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturmadan zanlının konu haplardan 46 adetini Türkiye'den alıp gümrüğe beyan etmeyerek, Girne limanından KKTC'ye getirdiğini tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, yapılacak soruşturmalar neticesinde yine bu tür haplardan veya kanunsuz başka herhangi bir şey bulma ihtimali olduğunu kaydetti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin de teyit ve tekzibinin halen yapılamadığını belirterek, ek süre istedi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ilaçları doktor raporuyla aldığını iddia ederek, polise belge sunduğunu söyledi. Polis memuru, belge üzerinde imza ve mühür olmadığını ifade etti ve bu konuda araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, polisin gerekli araştırmayı yapabilmesi için zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.