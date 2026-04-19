(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçundan tutuklanan Can Koçak mahkemeye çıkarıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18.04.2026 tarihinde saat 22.45 raddelerinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Kuyumcular Sokak’ta tespit edilen zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde tasarrufunda el çantasında yaklaşık 4 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde maddeleri 17 Nisan’da bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, emarelerin ana size gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Haza Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.