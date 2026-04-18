(Kamalı Haber) - Güzelyurt-Kalkanlı’da meydana gelen “Sahte Para Tasarrufu, Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Mal Ve Kredi Temini” suçlarından tutuklanan Beha Karakurt mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Emrah Cihangir olguları aktardı. Polis, 05.04.2026 tarihinde saat 20:25 raddelerinde Güzelyurt-Kalkanlı Yolu üzerinde faaliyet gösteren Kalkanlı Petrol isimli petrol istasyonuna giderek kullanımında bulunan HS 917 plakalı aracına 1400 TL yakıt koyup karşılığında tasarrufunda bulundurduğu sahte 100 Amerikan Doları’nı pompacıya verip 3 bin TL para üstünü alarak sahtekarlıkla mal ve kredi temin edip konu sahte parayı tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, olayın 17.04.2026 tarihinde bildirilmesi üzerine paranın emare alınıp, zanlının Güzelyurt’ta tespit edilerek HS 917 plakalı aracında yapılan arama neticesinde konu aracın torpido gözünde bulunan cüzdanı içerisinde sahte 2 adet 100 ve 3 adet de 1 Amerikan doları daha bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının ikametgahında yapılan arama neticesinde üzerlerinde “geçersiz” mührü vurulmuş 5 adet 200 Euro, 2 adet 100 Euro, 3 adet 1 Amerikan Doları, 33 adet 50 TL, 10 adet 20 TL, 11 adet 10 TL, 10 adet 5 TL sahte para bulunarak emare olarak zapt edildiğini, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Parayı kimden aldığımı polise söyledim. Evde bulunan paralar ise monopoly oyununda kullanılan sahte paralardır” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Haza Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.