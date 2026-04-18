(Kamalı Haber)- Lefke’de meydana gelen “trafik kazası ve alkol tesiri altında alkollü araç kullanma" suçlarından tutuklanan Sevcan Uzuntaş mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefke Karakol Amirliğinde görevli polis memuru Buğra Erdoğdulu olguları aktardı. Polis, 18.04.2026 tarihinde saat 00:40 raddelerinde Gemikonağı'nda Sht.Salahi Mehmet Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru 151 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LB 089 plakalı araçla dikkatsizce seyreden zanlının, yolun solunu tutmayıp yolun sağına geçerek o esnada aynı cadde üzerinde güney istikametine doğru seyredeni SL 290 plakalı BMW marka salon aracın sağ yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan zanlının kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Devlet Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, kaza sonucu LB 089 plakalı araca 90 bin TL, SL 290 plakalı araca 150 bin TL tahmini hasar oluştuğunu belirtti. Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini, ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Haza Hacımulla, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve bir kefili 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, zanlının davaları görülünceye kadar ehliyetine el konulmasına da emir verdi.