(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda er göreviyle askerlik yaptığı 2012 yılında hayatını kaybeden Ertuğrul Dokuyucu’nun baskı ve şiddet nedeniyle intihara sürüklendiğine dair ailesinin şikayeti üzerine açılan davada yalancı tanıklık yapan eski uzman çavuş Vural Yavuz hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “sahte beyanda bulunma” suçundan yargılanan sanık, 6 ay hapse mahkum edildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu. Başkan Cemaller, sanığı kendi ikrarı, mahkemeye sunulan olgu ve amereler ışığında yargılandığı davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini söyledi. Başkan, sanığın, Ertuğrul Dokuyucu’nun ölümüne ilişkin davada iddia makamının tanığı olarak dinlendiğini söyledi. Başkan, sanığın mahkemede Asteğmen A.A. ile Ertuğrul Dokuyucu arasında olay günü intihardan önce yaşanan tartışmayı gördüğünü söylediğini aktardı. Başkan, sanığın daha sonra olayı görmediğini, sadece Okuyucu’dan duyduğunu söylediğini belirtti. Başkan, sanığın asteğmen tarafından Okuyucu’ya sert zeminde sürünme cezası verdiğini, bu ifadesini de değiştirerek, eğitimin yumuşak zeminde verildiğini söylediğini aktardı. Başkan, sanığın askeri mahkemede verdiği sahte beyanların adaleti yanıltıcı nitelik taşıdığını belirtti. Başkan, polisin görevinin suçu ortaya çıkarmak ve aydınlatmak olduğunu, iddia makamının da ortaya çıkarılan suçların işlendiğini ıspatlayarak, adaleti sağlama olduğunu ancak sanığın sahte beyanla hem mahkemeyi hem polisi hem de iddia makamını yanılttığını, devletin kaynaklarını boşa kullanılmasına neden olduğunu söyledi. Başkan, sanığın yargılandığı suçun 7 yıl hapis öngördüğünü ancak her meselenin kendine özgü olguları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Başkan, sanığın pişman olmasını, sabıkasız oluşunu değerlendirdikten sonra 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.