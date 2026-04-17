Lefkoşa’da meydana gelen kavga suçundan tutuklanan Farmhran Ali, Wagas Muhammed, Muhammed Bilal ve Muhammed Havais aleyhlerine kavga ve rahatsızlık suçlarından dava okunarak ileride yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Ne olmuştu

Kavga meselesiyle ilgili tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarılmıştı. Polis, zanlıların 14 Nisan saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde kendilerine korna çaldığı gerekçesiyle İ.C.’nin vücudunun çeşitli yelerine vurarak darp ettiklerini söylemişti. Polis, zanlıların olay yerinde suçüstü tutuklandıklarını ve Lefkoşa Devlet Hastanesine kontrole götürüldüklerini belirtmişti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk emri vermişti.