(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet kullanma tehdidi, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavrı hareket ve itale-i lisan suçlarından tutuklanan Cem Derviş Doğu mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Serhan Yıldıran olguları aktardı. Polis, 17 Nisan 2026 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Yenişehir'de umumi bir yer olan Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü park yeri içerisinde, Lefkoşa'da sakin Cem Derviş Doğu'nun sarhoş bir vaziyette makul mazereti olmaksızın müdürlüğe ait giriş kapısını yumruklayıp uygunsuz tavrı harekette bulunup yüksek bir sesle polis memuru F.K.’ye hitaben yüksek sesle "Açın kapıyı" diyerek rahatsızlık yapıp itale-i lisan' da bulunduktan sonra "Bu kapıyı açmazsanız bu binayı yakacağım, bu şubeyi yakacağım, kıracağım ayaklarınızı" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde polis çavuşu F.M.’ye hitaben "Sen beni tutamazsın, polis oldunuz da adam mı oldunuz" diyerek itale-i lisan' da bulunduğunu kaydetti. Polis memuru, zanlının olay yerinde suçüstü tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının “Polisi darp görevinden men ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından askıda meseleleri bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise narkotik şubeye bir şey konuşmak için gittiğini ancak kimseye hareket etmediğini savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Haza Hacımulla, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve iki kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.