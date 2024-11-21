(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma, verme ve tasarufu suçlarından tutuklanan Ekrem Şimşekyılmaz ile Gülden Aygır bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Kermeoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Hala Sultan Camisinin park yerinde şüpheli gördüğü araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, Ekrem Şimşekyılmaz’ın sürücü, Gülden Aygır’ın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada Şimşekyılmaz’ın tasarrufunda 12 gram metamfetamin türü uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 21 bin 400 TL para bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 17 Kasım’da 15 gram olarak aldığını, bir kısmının bir şahsa verdiğini, bir kısmını ise Gülten Aygır’la içtiklerini söylediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu belirtti. Uyuşturucunun analize gönderildiğini kaydeden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.