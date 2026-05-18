Kamalı Haber

Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Amro Sudan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mohamed Awad ise suçla bağlantısı bulunmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Trafik Kontrolünde Şüpheli Hareketler Dikkat Çekti

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. Polis, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde, Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığı sırada JN 750 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi.

Araç sürücüsü Mohamed Awad ile araçta yolcu olarak bulunan Amro Sudan’ın şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine üzerlerinde arama yapıldığını belirten polis, araçta yapılan aramada beyaz renk A4 kağıdına sarılı yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti.

Sudan Suçu Kabul Etti

Polis, Mohamed Awad ile Amro Sudan’ın tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde ifade veren Amro Sudan’ın uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Yapılan soruşturma sonucunda Mohamed Awad’ın suçla bağlantısının tespit edilmediğini kaydeden polis, Awad’ın serbest bırakıldığını ifade etti.

Analiz Sonucu Bekleniyor

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınacak ifadeler bulunduğunu ve ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini söyledi. Polis, Amro Sudan hakkında 4 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.