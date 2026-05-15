Alayköy’de meydana gelen şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlarından tutuklanan Rezvan Balçık mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Portakal zanlı hakkındaki olguları aktardı.

“Seni burada öldürürüm” dediği iddia edildi

Polis, zanlının 14.05.2026 tarihinde saat 11.15 sıralarında satın aldığı JS 144 plakalı Hyundai Matrix marka aracı kendisine devretmediği gerekçesiyle 51 yaşındaki M.D. ile Alayköy’de çalıştığı iş yerinin ofisi içerisinde araba devri konusunda sözlü tartışma yaşadığını söyledi.

Polis, tartışma sırasında zanlının “Ben söylediysem yarın olacak yoksa seni burada öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ve sağ eliyle M.D.’nin yüzünün sol tarafına birkaç kez yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Kameralar incelendi

Polis, şikâyet üzerine zanlının 14 Mayıs tarihinde tutuklandığını, olayın meydana geldiği iş yerine ait güvenlik kameralarının incelendiğini ve görüntülerde tehdit ile darp olayının görüldüğünü açıkladı.

Darp suçunu kabul etti

Polis memuru, zanlının aleyhine getirilen davalardan şiddet tehdidi suçlamasını kabul etmediğini ancak darp suçunu kabul ettiğini söyledi.

Benzer suçtan sabıkası var

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu’nun zanlının sabıkası olup olmadığı yönündeki sorusuna cevap veren polis, zanlının askıda davası bulunmadığını ancak geçmişte benzer suçtan sabıkası olduğunu ifade etti.

Mahkemeden teminat emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.