Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Tasarrufu” suçundan tutuklanan Özge Yaren Apay ile Muhammed Can Demir yeniden mahkemeye çıkarıldı.

X-Ray cihazında şüpheli yoğunluk tespit edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak, 12.05.2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda Türkiye’de sakin zanlıların yolcu çıkış kısmında bulunan Kale-8 olarak bilinen X-Ray cihazından geçtikleri sırada, zanlı Apay’ın valizi içerisinde metal bir nesne tespit edildiğini söyledi.

Uyuşturucu madde ve öğütücü bulundu

Polis, şüphe üzerine yapılan aramada kalemlik çanta içerisinde metal öğütücü ile siyah renkli el çantası içerisinde küçük kavanozda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.

“Girne’de siyahi bir şahıstan aldık”

Polis memuru, zanlı Apay’ın ifadesinde tatil amacıyla ülkeye geldiklerini, Girne’de gezerken siyahi bir şahsın kendilerine uyuşturucu isteyip istemediklerini sorduğunu, kabul etmeleri üzerine maddeyi satın aldıklarını söylediğini aktardı.

Laboratuvar sonucu bekleniyor

Polis, emare olarak alınan madde ile metal öğütücünün incelenmek üzere Devlet Laboratuvarı’na gönderildiğini ancak analiz sonucunun henüz çıkmadığını belirtti. Zanlılara uyuşturucu verdiği iddia edilen şahsın tespiti için de soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, mahkemeden 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 7 gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.