Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Ağır Yaralama" suçundan tutuklanan Anas Idrıs Mohamed Ali mahkemeye çıkarıldı.

POLİS OLAYIN DETAYLARINI AKTARDI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hasan Kabadayılar olguları aktardı. Polis memuru Kabadayılar, 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:50 raddelerinde Lefkoşa'da Kızıltaş’ta sakin zanlının aralarında anlaşmazlık yaşadığı ev arkadaşı M.S.E.S.M.'nin karnına tasarrufunda bulundurmuş olduğu toplam uzunluğu 26,5 cm ağız uzunluğu 13,5 cm olan bıçağı kasten bir kez sokup çıkarmak sureti ile ağır şekilde yaraladığını söyledi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Polis memuru, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyata edilip, akabinde cerrahi serviste müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.

ZANLI TESLİM OLDU

Polis, zanlının olayın ardından Lefkoşa Adli Şubeye gelerek telsim olduğunu açıkladı. Polis, aynı gün olayda kullanılan bıçağın olayı gerçekleştiği ikametgahta tespit edilip emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

POLİS TUTUKLULUK TALEP ETTİ

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini belirterek, üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

ZANLI: “BEN DE BIÇAKLADIM”

Mahkemede söz alan zanlı ise “evde kötü şeyler yapıyordu, çok konuşuyordu ben de bıçakladım” dedi.

MAHKEMEDEN 3 GÜNLÜK TUTUKLULUK EMRİ

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının suçu islediğine dair makul şüphe olduğunu belirterek üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.