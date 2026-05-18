'Dikkatsiz sürüş, sigortasız araç kullanma, KKTC'den sürüş ehliyetsiz araç kullanma, seyrüsefersiz araç kullanmak ve trafik levha ve işaretlerine uymama' suçlarından tutuklanan Husam Mohamed Hassan Abdelghanı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

POLİS KAZANIN DETAYLARINI AKTARDI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Buse Bağrıkara olguları aktardı. Polis, 11.05.2026 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi boyunca LC 833 plakalı salon aracı çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde güney doğu yönüne doğru dikkatsizce kullanan zanlının orta refüjde bulunan "U" dönüşü yapılmaz tabelası olmasına rağmen Trafik Levha ve işaretlerine riayet etmeden dikkatsizce "U" dönüşü yapmaya çalışması sonucu o esnada gerisinden soldan ikinci şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden Khalid Ali Shah yönetimindeki ZV 856 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Polis, kaza sonucu yaralanan ZV 856 plakalı motosiklet sürücüsünün ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından "sol köprücük ve uyruk kemiği kırık" ve "akciğerde sönme" teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

ARAÇLARDA YÜKLÜ HASAR OLUŞTU

Polis, kaza sonucu LC 833 plakalı araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını, LC 833 plakalı araca 60 bin TL, ZV 856 plakalı motosiklette ise 50 bin TL tahmini hasar oluştuğunu belirtti.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Polis, motosiklet sürücüsünün ortopedi servisinde tedavi altında olduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

MAHKEMEDEN TEMİNAT ŞARTI

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.