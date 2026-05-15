Kamalı Haber

Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Mohamed Awad ve Amro Sudan mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Polis, 14.05.2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan JN 750 plakalı araç içerisinde sürücü olarak bulunan Mohamed Awad ile yolcu olarak bulunan Amro Sudan’ın şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine üzerlerinde arama yapıldığını söyledi.

Hintkeneviri bulundu

Polis, yapılan aramada Mohamed Awad’ın tasarrufunda beyaz renk A4 kağıdına sarılı vaziyette yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Soruşturma sürüyor

Her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler bulunduğunu ve ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına mahkemeden 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme 3 gün tutukluluk verdi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.