Alayköy’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Fehim Konyalı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Konteynerlerden makinist aletleri çalındı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Bilal Akkuş, 27 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de M.K.’ye ait iş yerine ait konteynerlerden makinist aletlerinin çalındığını söyledi.

Zanlı 13 Mayıs’ta tutuklandı

Polis, iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmalar sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlının 13 Mayıs tarihinde tutuklandığını belirtti. Zanlının evinde yapılan ilk aramada makinist aletlerinin bulunamadığını kaydetti.

JBL hoparlör ve mikrofon bulundu

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak ek süre alındığını, bu süre içerisinde evinde ikinci kez arama yapıldığını söyledi. Zanlının gösterimiyle evin bahçesinde bulunan araçların içerisinde JBL hoparlör, mikrofon ve farklı eşyaların bulunduğunu ifade etti.

Müşteki eşyaları teşhis etti

Polis, 14.05.2026 tarihinde müşteki M.K.’ye zanlının evinde bulunan emarelerin gösterildiğini ve müştekinin JBL hoparlör, JBL mikrofon ile yeşil mikrofiber bezin kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Çalınan makinist aletleri hâlâ kayıp

Polis, iş yerinden çalınan makinist aletlerinin henüz bulunamadığını belirterek, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve aranan emareler bulunduğunu söyledi. Polis, bu nedenle mahkemeden 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 7 gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.