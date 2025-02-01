Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uyguroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Uyguroğlu, huzurda bulunan zanlı Yusuf Süner’in “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hint Keneviri) Alma Ve Tasarruf” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 31 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Aras Kargo isimli işletme önlerinde Trafik Şube Amirliği personeli tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında durdurmuş oldukları SA 266 plakalı araç içerisinden uyuşturucu madde kokusu gelmesi üzerine şüphelenip konu araç içerisinde yapılan arama neticesinde aracın sol arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin zanlı Yusuf Süner’in ayaklarının içerisindeki paspas üzerinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının ileri işlem için Şube’ye sevk edilerek yapılan üst aramasında adı edilenin giymekte olduğu külot içerisinde şeffaf renk naylon poşete sarılı vaziyette yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının konu ile ilgili itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir vermiştir. Soruşturma devam eder.

(Kamalı Haber) –