Kamalı Haber

İki zanlı yeniden mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve ikamet izinsiz” suçlarından tutuklanan zanlılar Jesutımıleyın Bolarınwa Adelasa ve Excellent Chızorom Anthony Okoro yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheli hareketler üzerine yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Derviş Sadeli olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa’da sakin Jesutımıleyın Bolarınwa Adelasa’nın yapılan üst aramasında giymekte olduğu siyah renk eşofmanın ön sağ cebinde siyah renk naylona sarılı vaziyette yaklaşık 3 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilip Jesutımıleyın Bolarınwa Adelasa’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

Ev aramasında uyuşturucu ve mermi bulundu

Polis, zanlının kalmakta olduğu Taşkınköy adresindeki ikametgahında 22:20 - 23:00 saatleri arasında mahkeme emri ile yapılan aramada yatak odası içerisinde bulunan komodin çekmecesinin üstünde foil kağıdına sarılı olarak yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti.

Ayrıca yine yatak odasında bulunan ahşaptan mamul dolap çekmecesi içerisinde 1 adet mermi çekirdeği bulunduğunu kaydeden polis, aynı yatak odası içerisindeki televizyon ünitesi üzerinde mavi renk eğitim tipi savunma sınıfı içinde patlayıcı madde olmayan el bombası ile yatak üzerinde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücünün tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

İkinci zanlı da suçüstü tutuklandı

Polis, akabinde aynı adreste kalmakta olan zanlı Excellent Chızorom Anthony Okoro’nun yatak odası içerisindeki komodin üzerinde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

İzinsiz ikamet ettikleri belirlendi

Polis, zanlıların ayrıca yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı Adelasa’nın 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1563 gün, Okoro’nun 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 875 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

8 gün ek tutukluluk verildi

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.