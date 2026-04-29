Kamalı Haber

CAMİYE GİRİP BAĞIŞ KUTUSUNU KIRDI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Gürtaç olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde zanlının Alayköy'de Sanayi Sitesi içerisinde kapısı açık vaziyette bulunan Hacı Emine Adil Camisi içerisine giriş yaptıktan sonra caminin giriş kapısının sağında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ına ait plastik bağış kutusunun üst kısmını eliyle bastırıp kırdıktan sonra içerisinde bulunan yaklaşık 5000 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

GİRNE’DE TESPİT EDİLDİ

Polis, zanlının 28.04.2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde ise 15.03.2026 tarihinden itibaren 44 gün yetkili makamlardan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

PARA BULUNAMADI, EK SÜRE TALEBİ

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının çaldığının paranız henüz bulunmadığını belirterek, bir gün ek süre talep etti.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUK KARARI

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.