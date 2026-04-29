Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Cinsel Saldırı" suçundan tutuklanan N.İ mahkemeye çıkarıldı.

OTOSTOP ÇEKEN GENÇ KIZI ARACINA ALDI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Halil İbrahim Gizmen olguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 21:50 raddelerinde Lefkoşa Nalbantoğlu Bulvarı üzerinde otostop çeken E.A’yı aracına alan zanlının, aracı sürdükten sonra 20 yaşındaki kızın kalçalarını elleyerek, cinsel saldırı suçunu işlediğini belirtti.

HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLADI

Polis, E.A’nın zanlıdan aracı durdurmasını istediğini ancak zanlının durmadığını, bunun üzerine E.A’nın hareket halindeki araçtan atladığını, başını kaldırım taşına vurup yaralandığını belirtti. Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan E.A’nın tedavi edildikten sonra taburcu edildiğini kaydetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, bir görgü tanığı bulunduğunu söyledi. Polis, kamera görüntülerinin inceleneceğini, yeni tanıkların tespit edilebileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

MAHKEMEDEN 1 GÜN TUTUKLULUK

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.