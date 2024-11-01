(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda bir kilo 798 gram uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı Onyekachi Kingsley Okeke ve Marcel Chibuzor Agbo hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan Cemallar okudu.

Başkan, sanıkların 30 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Ahmet Sami Topcan Sokak’ta yapılan operasyonda yakalandıklarını söyledi. Uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını, toplumu tehdit ettiğini belirten Başkan, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan, sanıkların 4 davadan yargılandıklarını ve tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirtti. Başkan, uyuşturucu suçlarının 15 yıla kadar hapis öngördüğünü ifade ederek, bu tür suçlara ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanıkların paraları olmadığı için söz konusu suçları işlediklerini söylediklerini kaydeden Başkan, ortak hareket ederek, uyuşturucu temin edip, sattıklarını belirtti.

Başkan, sanıklara ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini, miktarın bir kilo 798 gram olduğunu ancak türün en zararsız olan hintkeneviri olduğunu belirtti. Başkan, işlenen suçun ciddi ve yaygın olduğunu, ayrıca sanıkların ticari amaç güttüğünü ifade ederek, bu hususların ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başkan, sanıkların genç oluşunu ve davalarını kabul etmesini ise lehlerine değerlendirdiklerini belirterek, her ikisini de 4 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.