(Kamalı Haber)- Gönyeli'de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Nijeryalı Solomun Chison Ejhonor tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Gönyeli'de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının evinde mahkeme emriyle yapılan aramada ikametgahın salonunda masa üzerinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ele geçirilen maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.