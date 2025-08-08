(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Tasarrufunda Bulundurma ve İlaç Ve Zehir Yasasına aykırı harekette bulunma” suçlarından tutuklanan Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim ile Eltahir Eltayeb Eltahir İbrahim yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Ağustos 2025 tarihinde, saat 21:55'de, Lefkoşa'da, Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Huzur Operasyonu kapsamında bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol esnasında, JM 193 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim’in, polis ekiplerini görmesi üzerine konu araçtan inerek kontrol noktasından yaya olarak uzaklaşmaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlının alıkonularak yapılan üst aramasında, giymekte olduğu şortun sol cebi içerisindeki kahve renkli cüzdanın içerisinde, renk ve görüntü itibari ile bir gram 700 miligram Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti. Polis, sürücü Eltahir Eltayeb Eltahir İbrahim'in yönetimindeki JM 193 plakalı araç içerisinde yapılan aramada ise, aracın orta konsolunda, 2 adet yeşil reçeteye tabi olan Lyrica marka 300 mg'lik film tablet tespit edilerek emare olarak alındığını, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde maddenin analize gönderildiğini ve uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 30’ar bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve her biri için birer kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.