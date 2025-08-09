Girne’de dün bir kafede çıkan tartışma, kavgaya döndü. İki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Düzkaya Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin bahçesinde dün saat 20.00 sıralarında müşteri olarak bulunan 112 miligram alkollü E.B.D.(E-21), yüksek sesle bağırıp, rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini uyaran Ü.C.K.(E-28) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Dörtyol’da dün saat 23.00 sıralarında, nefes örneği vermeyi reddeden alkollü G.N.(E-51), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. G.N. tutuklandı.

-Büyükkonuk’ta çıkan yangın zarara neden oldu

Büyükkonuk’ta Gaffari Mevkiinde, dün saat 18.30'da henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın sonucu, yaklaşık üç dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile üç rulo balya ve altı incir ağacı yanarak, arazi içerisinde bulunan ambara ait pencere camı ise ısıdan patlayarak, zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.