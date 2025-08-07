(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Nijeryalı Emeka Nelson Ike ve Abdal Mannan Umar Faruk yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerinin operasyonunda toplam 60 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlılarla ilgili olguları polis memuru Cemal Ramiz aktardı. Polis, 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Hamitköy'de Emeka Nelson Ike’nin kullandığı LA 836 plakalı aracın şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis, akabinde zanlıların üzerinde ve konu araçta huzurlarında yapılan aramada konu aracın şoför kapısı tutma kolunda foil kağıdına san beyaz renk kağıt parçası içerisinde üç ayrı paket halinde yaklaşık 3 gram ağılığında Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare alındığını ve her iki zanlının tutuklandığını kaydetti. Polis, Emeka Nelson Ike’den yapılan soruşturmada araçta bulunan maddeyi Abdal Mannan Umar Faruk’un yönlendireceği kişiye teslim etmek için olay günü K. Kaymaklı'da Faruk’tan aldığının öğrenildiğini açıkladı. Polis, zanlı Faruk’un aynı gün Küçük Kaymaklı’daki ikametgahında tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı. Polis, Faruk’un evinde yapılan aramada yatak odasında çalışma masası üzerinde iki ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 45 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlı Faruk’tan yapılan soruşturmada konu maddeleri 21.07.2025 tarihinde Lefkoşa'da Salles isimli Nijeryalı bir şahıstan paketi 28 gramdan 5 paket halinde 140 gram olarak aldığının öğrenildiğini açıkladı. Polis, Faruk’un ifadesinde Salles isim şahsın yönlendireceği şahıslara verip her bir paket için 60 dolar kazanç elde edeceğini, konu parayı da tüm uyuşturucu maddelerin satışını yaptıktan sonra Salles isimli şahıstan alacağını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, narkotik ekiplerinin 29 Temmuz tarihinde zanlı Faruk’un evinde ikinci bir arama yaptığını, 14 paket halinde 15 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiğini söyledi. Polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, Faruk’un ülkede kaçak olarak bulunduğunu, İke’nin ise öğrenci izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Faruk’un 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme, zanlı İke’nin 70 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.