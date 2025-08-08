(Kamalı Haber) - Gönyeli'de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Nijeryalı Solomun Chison Ejhonor yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Mehmet Davulcu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Gönyeli'de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının evinde mahkeme emriyle yapılan aramada ikametgahın salonunda masa üzerinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde maddenin analize gönderildiğini ve uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 500 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.