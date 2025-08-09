(Kamalı Haber) – Taşkınköy’de park halindeki araç içerisinden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Khodr El Chayeb mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Mulla olayla ilgili bulguları aktardı. Mulla huzurda bulunan zanlı Khodr El Chayeb’in 8 Ağustos 2025 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Taşkınköy'de, Şht. Mustafa Mehmet Sokak üzerinde, Ozanköy'de sakin müşteki T.H’ye ait park halindeki kapıları kilitsiz vaziyetteki aracın sol ön yolcu koltuğunda muhafaza edilen 3.000 Amerikan Dolarını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis aynı gün müştekinin olayı polise bildirmesi üzerine olay mahalli çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendiğinde, Zanlının methaldar olduğu suçu işlediği tespit edilmiş olup zanlının mahalli yakınında bulunan bir bet ofisinde tespit edilerek yapılan üst aramasında, 100 Amerikan Doları ile 4.030 TL tespit edilmiş olup derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ikametgahında, mahkeme emri ile yapılan aramada, ikametgahın tuvalet odasında çöp bidonu poşeti altında 2.000 Amerikan doları tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ve zanlıdan izahat istendiğinde gönüllü ifade vermiş olup, sirkat ettiği paranın yaklaşık 700 dolarını, bet ofisinde harcadığı itirafında bulunduğunu aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu, ayrıca vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılması gerektiğinden tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.