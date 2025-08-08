(Kamalı Haber) - KKTC’ye bir şahsı vurmaya gelen tetikçi 23 yaşındaki turist Yunus Emre Karakoç yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı. Polis, 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.00 raddelerinde alınan bilgi üzerine Lefkoşa da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Nagaş hotelde kalmakta olan KKTC’de turist olarak bulunan Yunus Emre Karakoç’un Türkiye'de kalmakta olan bir şahıs ile Demirhan’da faaliyet eden Erülkü Süper Markette bulunan çiğ köfteciyi kurşunlamak için plan yapıp ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde gizli ittifak suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 31 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa kaza mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk alındığını, bu süre zarfında zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapıldığını, birçok kamera görüntüsü incelediklerini ve ifade temin ettiklerini söyledi. Polis zanlının gönüllü ifadesinde ve beyanlarında kullanacağı tabancanın konumunun telefonuna atılacağını ve kendisinin de gidip alacağını söylediğini belirtti. Polis, zanlının 2 Ağustos tarihinde yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 6 gün tutukluluk alındığını kaydetti. Polis, bu süre zarfında zanlının Türkiye'de Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak kurduğu kişinin isminin edildiğini, bu konuyla ilgili olarak Türkiye ile gerekli yazışmalar yapıldığını açıkladı. Polis, “Bu süre zarfında zanlının KKTC'de herhangi biri ile iletişime geçip geçmediği hakkında birçok ifade alınıp soruşturma yapılmıştır” dedi. Zanlının KKTC'ye turist vizesi ile giriş yaptığını, serbest kalması halinde yasal olmayan yollardan KKTC'den ayrılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu kaydeden polis, 2 ay süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.