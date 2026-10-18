Üstel yaptığı yazılı açıklamada, emeklilik yaşının 55’e düşürülmesinin bugün mümkün olmadığını belirterek, CTP’nin, UBP’nin büyük eserlerini küçük göstermeye, yeni dönem için ortaya koyduğu net ve somut projeleri hayal gibi sunmaya çalıştığını ifade etti.

“Laftan başka ortaya tek bir proje dahi koyamayan, ülkede kalıcı tek bir eser bırakamayan CTP’nin, gerçekleşmesi mümkün olmayan erken emeklilik vaadiyle halkın karşısına çıktığını” savunan Üstel, bu vaadin ekonomik ve mali sonuçlarına dikkat çekti.

Erken emekliliğin ekonomiyi çökerteceğini, iktisadi ve mali işbirliği protokollerinin temelini dinamitleyerek ülkeye kaynak girişini tamamen ortadan kaldıracağını ifade eden Üstel, maliyenin durumundan şikayet eden bir partinin böyle bir vaat vermesinin kendi içinde ayrı bir çelişki olduğunu kaydetti.

Üstel açıklamasına, şöyle devam etti:

“Erken emeklilik vaadi, ancak ve ancak hükümete gelme umudu olmayan, kaybedeceğinden emin bir partinin vaadi olabilir. Çünkü bu vaadi veren her parti, bunun iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının temel çerçevesine tamamen aykırı olduğunu ve bu vaadi uygulamaya koymanın gelecekte imzalanacak iktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarını ortadan kaldıracağını bilir.”

Son beş yılda verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini belirten Üstel, tutulamayacak ve gerçekleşemeyecek hiçbir vaat ortaya koymadıklarını söyledi.

Üstel, “Ayakları yere basmayan, kaynağı önceden saptanmamış hiçbir vaadimiz olmadı. Bu yüzden her sözümüzü yerine getirebildik, hatta fazlasını yaptık” dedi.

Yeni dönem için açıkladıkları tüm açılımları ve atacakları her adımı planladıklarını vurgulayan Üstel, gerekli görüşmeleri yaptıklarını, gerekli desteği sağladıklarını ve kaynağı bulduklarını ifade etti.

“Neyi, nasıl ve ne zaman yapacağımızı gayet net biliyoruz. Biz bir vaatte bulunuyorsak bilin ki o vaat %100 gerçekleşir” diyen Üstel, projelerine yönelik “hayal” eleştirilerine de şu yanıtı verdi:

“Onlar bizim projelerimize ‘hayal proje’ diyorlar. İlk kez doğru söylüyorlar. Biz onların hayal dediği, karşı çıktığı her projeyi hayata geçiren partiyiz. Bu ülkede hayal olarak görülen tüm vizyoner projeleri yine biz hayata geçireceğiz. Yeni dönemde de iktidarda olacağız. UBP çalışacak, hayaller gerçek olacak.”