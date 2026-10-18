Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, DP’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi başkan adayının Emete Gözügüzelli ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi başkan adayının Olgu Tükel olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Akpınar, “Gelecek kadındır” vizyonuyla, yerel yönetimlerde kadınların bilgi, birikim ve liderlikleriyle daha güçlü biçimde yer almasına değer verdiklerini ifade etti.

Adayların, farklı mesleki deneyimleri, üretkenlikleri ve yaşadıkları bölgelere hizmet etme kararlılıklarıyla yerel yönetim anlayışlarına güç katacağını kaydeden Akpınar, kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesinin, toplumun ortak geleceğine yeni imkanlar kazandıracağına inanç belirtti.

-Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Emete Gözügüzelli

1978 yılında Lefkoşa’da doğan Emete Gözügüzelli, lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde onur derecesiyle tamamladı; aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle bitirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Gözügüzelli, doktora derecesini 2017 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hukuku üzerine hazırladığı teziyle aldı.

Akademik kariyerine Girne Amerikan Üniversitesi’nde başlayan Gözügüzelli, Akdeniz Üniversitesi’nde de görev yaptı. 2021 yılından bu yana Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi’nde Hukuk Fakültesi Program Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde adanın ilk Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kuran Gözügüzelli, merkezin kurucu ve onursal başkanıdır.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne kayıtlı avukat olan Gözügüzelli; International Law Association, International Criminal Court Bar Association ve Commonwealth Lawyers Association üyesidir. Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde görev almış, Türkiye Petrolleri’ne danışmanlık vermiştir. Uluslararası hukuk, deniz hukuku, insan hakları, Doğu Akdeniz, enerji hukuku ve güvenlik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

-Çatalköy-Esentepe Belediye Başkan Adayı Olgu Tükel

1978 yılında Ankara’da doğan Olgu Tükel, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına Porland Porselen’de tasarımcı olarak başlayan Tükel, 2000 yılından itibaren mücevher sektöründe tasarımcı, trend analisti ve tasarım müdürü olarak görev yaptı. Gülaylar Altın, Goldaş Kuyumculuk ve Sezgin Mücevherat bünyesinde iç ve dış pazarlara yönelik koleksiyonlar geliştirdi; tasarım ekiplerini yönetti ve ürün geliştirme ile üretim süreçlerinde çalıştı.

2008–2011 yılları arasında O’Kalis D’sign bünyesinde serbest tasarım ve marka danışmanlığı çalışmaları yürüten Tükel; ürün ve koleksiyon tasarımlarının yanı sıra mağaza ve fuar alanlarına yönelik sergileme çözümleri geliştirdi, marka oluşum süreçlerine danışmanlık verdi. Çeşitli üniversitelerde takı trendleri üzerine seminerler verdi; çalışmaları ve görüşleri gazete, dergi ve televizyon programlarında yer aldı.

Olgu Tükel, sanat ve edebiyatın yanı sıra tüplü dalış, off-road, yelken ve seyahatle ilgileniyor.