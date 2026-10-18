CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli festivalde yaptığı açıklamada, “Barış siyasi bir hedefin ötesinde toplumların birbirlerine güven duyması, yakınlaşması ve karşılıklı anlayış ve saygıyla ilişkilerin gelişmesidir’’ dedi.

Pile Türk İlkokulu arkasındaki halı sahada yer alan festivalde kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, BM Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile de bir araya gelen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, dostluk ve dayanışma mesajı verdi.

Festivale İncirli’nin yanı sıra bazı CTP milletvekilleri, adayları, gençlik örgütü üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İncirli, festivalin altı yıl aradan sonra yeniden yapılmasının toplumlarda büyük bir heyecan yarattığını ve festivalde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmasının devamında uzun süreden beri Kıbrıs sorunun çözümsüz bir süreçte sıkıştığını belirten İncirli, “Geçen zaman içerisinde çocuklar büyüdü, gençler hayallerini gerçekleştirmek için çabaladı” dedi.

İncirli, barışın siyaset ötesi olduğunu ifade ederek, önemli olanın toplumların yakınlaşması olduğunu vurguladı.

İncirli, şöyle konuştu; “Barış siyasi bir hedefin ötesinde toplumların birbirlerine güven duyması, yakınlaşması ve karşılıklı anlayış ve saygıyla ilişkilerin gelişmesidir’’ Bu festival de buna çok güzel örnek oldu.”

-“Müzakere süreçlerinin sonuç üretmesini istiyoruz”

Açıklamasında müzakere süreçlerine de değinen Sıla Usar İncirli, “Artık müzakere süreçlerinin hayal kırıklığı değil sonuç üretmesini istiyoruz. Bununla ilgili yapılan çalışmaların sonuç odaklı, belirli bir zaman çerçevesinde ve daha fazla hayal kırıklığı yaratmayacak bir yöntemle ilerlemesi önemlidir” dedi.

Kıbrıslı Türklerin dünyayla doğrudan ilişki kurabilmeleri, eğitim, spor, sanat ve ekonomik alanlarda fırsatlara ve uluslararası temsile ulaşabilmelerinin önemine vurgu yapan İncirli, iki liderin de festivale katılmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.

-“Güven yaratıcı önlemler, çözüm atmosferi yaratılmasında belirleyici bir rol üstleniyor”

İncirli son olarak, iki toplum arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, güven aşındırıcı hareketlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda spor ve kültür etkinliklerinin engellenmesi yönünde yaşanan olayları örnek gösteren İncirli, barış sürecine zarar verme riski taşıdığını kaydetti.

“Güven yaratıcı önlemler, çözüm atmosferi yaratılmasında belirleyici bir rol üstleniyor” diyen İncirli, güven artıcı önlemlerin gerekliliğine dikkat çekti.

İncirli, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.