Green Pedal Spor Kulübü, “yolların mevcut durumu, yetersiz bakım ve onarımlar ile eksik güvenlik önlemlerine” dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi önünde farkındalık etkinliği düzenledi.

Eylül ayında Geçitkale-Tatlısu yolunda hasarlı bariyere çarpması sonucu ayağını kaybeden Bulut İbrahimoğulları’nın geçirdiği kazaya da dikkat çekilen etkinliğe, Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve bazı bisiklet kulüpleri destek verdi. Etkinliğe katılan bisikletlilerin bir kısmı, Gazimağusa da dahil farklı yerleşim yerlerinden bisiklet sürerek Lefkoşa’ya geldi.

Green Pedal Spor Kulübü Başkanı Şevki Pırlanta tarafından “Karayollarındaki Sistematik İhmalkarlığa İlişkin Manifesto” okundu. Yol güvenliğinin artırılmasına yönelik 10 maddelik talepleri içeren manifesto, milletvekillerine ulaştırılmak üzere güvenlik görevlilerine teslim edildi.

-Pırlanta

Green Pedal Spor Kulübü Başkanı Şevki Pırlanta, yaptığı konuşmada, yollarda can güvenliği talep etmek için toplandıklarını belirterek, ihmallerin ancak can kayıplarının ardından gündeme gelmesini istemediklerini söyledi.

Yollardaki ihmallerin neden zamanında giderilmediği, yol güvenliğinin neden öncelikli hale getirilmediği ve altyapı ihmallerinin hesabının neden sorulmadığı konusunda açıklama beklediklerini dile getiren Pırlanta, seçim sürecine girilmesine rağmen hiçbir siyasi partinin yol politikası konusunda görüş ortaya koymadığını ifade etti.

Bulut İbrahimoğulları’nın ayağını kaybetmesine neden olan hasarlı bariyerin kaza sonrasında tamir edildiğine işaret eden Pırlanta, “Neden o bariyer daha önce tamir edilmedi? O tehlike neden bir insanın ağır bedel ödedikten sonra giderildi?” diye sordu.

Karayolları Dairesi ve belediyelere çağrıda bulunan Pırlanta, önlemlerin insanlar yaralandıktan veya hayatını kaybettikten sonra değil, kazalar yaşanmadan önce alınmasını istediklerini kaydetti.

Yol güvenliğinin yalnızca sürücülerin sorumluluğuyla sınırlı olmadığını, yol altyapısının oluşturulması ve bakımının ilgili kurumların görevi olduğunu belirten Pırlanta, milletvekillerine yol güvenliğini siyasi tartışmaların ötesinde toplumsal bir sorumluluk olarak ele alma çağrısı yaptı.

Pırlanta, yol güvenliğinin bir medeniyet göstergesi olduğunu ve medeniyetin yol güvenliğiyle başladığını da söyledi.

-İbrahimoğulları



Kazazede Bulut İbrahimoğulları’nın eşi Ayşe Yılmaz İbrahimoğulları da eşinin çarptığı bariyerin kazadan 2,5 yıl önce hasar gördüğüne dikkat çekti.

Ülkede hiç kimsenin ulaşım güvenliğinin bulunmadığını savunan İbrahimoğulları, “Biz ayrıcalık istemiyoruz, güvenli seyahat etmek istiyoruz, güvenli spor yapmak, güvenli yaşamak istiyoruz.” dedi.

İbrahimoğulları, evden çıkan aile bireylerinin evlerine sağ salim dönebilmesini istediklerini ifade etti.

-Avcı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı da temel sorunun, yol bakım çalışmaları için bütçe ayrılmasına rağmen bakım ve onarımın yaptırılmaması olduğunu kaydetti.

Yayaların, bisikletlilerin ve motosikletlilerin trafikte en az korunan kesimler olduğunu belirten Avcı, kazaların ardından sürücülerin yargılandığını ancak kazalara neden olan yol eksikliklerinden sorumlu kişilerin yargı önüne çıkarılmadığını söyledi.

Avcı, “Bu yapılmadığı sürece yollardaki sıkıntılar aynı şekilde devam edecek.” dedi.

Yol güvenliği endişesinin ailelerin çocuklarını bisikletle yola göndermesini zorlaştırdığını ifade eden Avcı, “Hangimiz 15 yaşındaki çocuğuna bisikletle git gel diyebiliyoruz?” diye sordu.

-Manifesto ve talepler

Manifestoda, karayollarındaki sorunların sistematik bir ihmal haline geldiği, bu ihmallerin kimi zaman ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olduğu belirtildi.

Yollardaki çukurlar, kot farkı bulunan rögar kapakları, standartlara uygun olmayan hız kesiciler ve yol kenarlarındaki standart dışı banketlerin özellikle iki tekerlekli araç kullanıcıları için ciddi tehlike oluşturduğu kaydedilen manifestoda, aydınlatma ve yol işaretlerindeki eksikliklere, hasarlı trafik levhaları ve bariyerlerin zamanında tamir edilmemesine de dikkat çekildi.

Viraj, kavşak ve yaya geçitlerinin yeterince belirgin olmaması ile drenaj, kaldırım ve bisiklet yolu eksikliklerinin de yol güvenliğini olumsuz etkilediği ifade edildi. Manifestoda ayrıca, kazalarda yol altyapısından kaynaklanan ihmaller bulunması halinde sorumluların yargılanmadığı belirtildi.

Manifestoda, “Yolların bağımsız bir heyet tarafından denetlenmesi ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması, kaza yaşanan kara noktalarda acil aydınlatma, sinyalizasyon, bariyer ve şerit yenileme çalışmalarının yapılması, Karayolları Dairesi bünyesindeki çalışmaların kamuoyuna açıklanması, yol yapım ve onarım standartlarının netleştirilmesi ve müteahhitlerin yaptığı işler için garanti ve sorumluluk süresi getirilmesi, Yol Güvenliği Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi, ilgili kurumların yol güvenliği konusunda düzenli incelemeler yaparak sonuçları kamuoyuyla paylaşması, kaza noktalarını içeren yıllık rapor hazırlanması, yol altyapısı standartlarının iyileştirilmesi, yol güvenliği çalışmalarının devamlılığı için bütçenin artırılması, trafik cezalarından elde edilen gelirin yüzde 50’sinin doğrudan yol güvenliği fonuna aktarılması ve bu fonun yol iyileştirmelerinde kullanılması, taleplerin hayata geçirilmesi için uygulama takvimi hazırlanması” taleplerine yer verildi.