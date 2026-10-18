TDP’den verilen bilgiye göre, “İyi Gelecek Seninle Gelecek” sloganıyla gerçekleştirilen kurultayda, altı seçim bölgesinden 50 milletvekili aday adayının sıralaması parti üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Parti yöneticileri, milletvekili aday adayları, örgüt temsilcileri ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Cemal Özyiğit, divan sekreterliğine Aktan Erdoğa, divan üyeliklerine ise Suat Bağseven, Sıtkıye Erkanlı ve İlke Davulcu oy birliğiyle seçildi.

Kurultayda aday adaylarının tanıtılmasının ardından parti üyelerinin oylarıyla milletvekili aday sıralaması belirlenecek.

-Ekinci: “Milletvekilliği ayrıcalık değil, sorumluluktur”

Kurultayda konuşan TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, 6 Aralık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak liyakat, dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve parti içi demokrasinin önemini vurguladı.

TDP’nin güçlü ve donanımlı aday kadrosuyla ülke yönetiminde söz sahibi olmayı hedeflediğini belirten Ekinci, milletvekilliğinin kişisel ayrıcalık değil, halka karşı sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu ifade etti.

Aday sıralamasının üyelerin özgür iradesiyle belirleneceğini ifade eden Ekinci, kurultayın ortak mücadele ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Mal varlığı açıklamalarının da siyasette şeffaflığın ve kamuoyu güveninin sağlanması açısından önemli olduğunu kaydeden Ekinci, TDP’nin yalnızca Meclis’te temsil edilmeyi değil, halkın sorunlarına çözüm üreten, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Konuşmasında temiz siyaset ve hesap verebilirlik ilkelerine önem veren Ekinci, “50 TDP Milletvekili Adayı, Altı Seçim Bölgesi, Tek Söz” anlayışıyla bir taahhütname hazırlandığını belirtti.

Taahhütname kapsamında, kürsü dokunulmazlığı dışındaki milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için çalışılması, Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin desteklenmesi ve milletvekili seçilen adayların kendi dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıkmaması öngörülüyor.