Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, dün akşam Irak Başbakanı Ali Faleh Al-Zaidi tarafından üye ve gözlemci ülke heyet başkanları onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

Ertuğruloğlu, yemekte diğer ülke temsilcileri ve muhataplarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

-İİT Genel Sekreteri ile görüşme

Toplantı çerçevesinde ikili temaslarını da sürdüren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, geçtiğimiz ay BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York’ta kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiği İİT Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile de kısa bir görüşme yaptı. Görüşmede son gelişmeler ele alındı.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamındaki temaslar ve oturumlar bugün de devam edecek.