Hasan Taçoy basın ofisinden verilen bilgiye göre, Taçoy ziyaretle ilgili, “Bu ülkenin her köşesi benim için eşsiz değer taşımaktadır. Ama doğma büyüme bir Lefkoşalı olarak elbette Lefkoşamızın bendeki yeri apayrıdır. Hak ettiği yönetime kavuşmasının zamanı gelmiştir. O nedenle de Lefkoşalı’nın Başkan adayımız Mehmet Aktunç ile onun hizmet için çalışma arkadaşlarına gösterdiği yoğun ilgiden sonsuz bir mutluluk duydum” dedi.

Lefkoşa'nın çağdaş belediyecilikten çok uzakta kaldığını, mevcut yönetimin icraatlarının günü birlik olduğunu savunan Taçoy, belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu, bunun için de uyumla çalışacak bir takıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mehmet Aktunç’un hem mevcut sorunları kısa sürede çözecek hem de Başkent Lefkoşa’yı geleceğe taşıyacak projelerinin hazır olduğunu kaydeden Taçoy, “Lefkoşalı ne istediğini de bunu kimin yerine getireceğini de çok iyi biliyor. Lefkoşalı kararını vermiştir, değişimin zamanı gelmiştir” dedi.

Taçoy, mevcut başkanın kendi partisiyle Lefkoşa'da bir aday çıkarmayı bile başaramadığını ileri sürerek, ana muhalefetle karmaşık bir yapıda hareket ettiğini savundu.