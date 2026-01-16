İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ile Mert Vidinli’nin firari olduğu ünlülere yönelik ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında; ‘Uyuşturucu temin etmek’, ‘Satmak’, ‘Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Melis Sabah

5 yeni gözaltı

Bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Çağla Boz, oyuncu Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın bulunuyor.

11 adet sentetik hap ele geçirildi

Oyuncu Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

18 kişi adliyeye sevk edildi

Dün gözaltına alınanlar arasında eski milli futbolcu Ümit Karan ile sanal medya ünlüsü Merve Sanay’ın da bulunduğu 18 kişiyle birlikte toplam 23 şüphelinin, bugün savcılıkta ifadelerinin alınacağı öğrenildi.