Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şehrin genelinde başlattığı asfaltlama çalışmaları Köşklüçiftlik bölgesi ile devam ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, 9 Mart Pazartesi gününden itibaren Mehmet Akif Caddesi'nde (eski Pronto çemberinden Güney istikametine doğru kısmi ve İsmail Beyoğlu Sokak) asfalt kaplama çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar süresince cadde trafiğe kapı olacak. Çalışmalar tamamlanana kadar bu güzergâhı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.