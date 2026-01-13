(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ferdi Yıldırım bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Emin Yıldırım ve Aydın Yıldırım ise suçsuz oldukları tespit edilerek, serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal, zanlı Ferdi Yıldırım’ın Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutukladığını söyledi. Polis, Abdullah Kürtül'ün 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Polis, zanlının 5 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi yaraladığını belirtti. Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda araçlarda da hasar oluştuğunu ifade etti. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 2 adet tabanca ve 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis, Kürtül'ü azmettirdiği gerekçesiyle Burak Akdağ'ın da tutuklandığını kaydetti. Polis, Kürtül ile Akdağ’ın 9 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar Ferdi Yıldırım’ın da 10 Ocak tarihinde Girne’de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Turgal, incelenen kamera görüntülerinde Kürtül’e tabancayı teslim eden aracın, zanlı Ferdi Yıldırım’ın kullandığının belirlendiğini açıkladı.

Polis tutuklanan zanlının evinde arama yapılarak birçok emare alındığını, zanlı Ferdi Yıldırım’ın polise itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının 11 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde cep telefonuyla evinde bulunan emarelerin incelemeye gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, ayrıca zanlı Ferdi Yıldırım’ın polise 12 Ocak’ta ikinci bir gönüllü ifade verdiğini ve tüm bu hususların araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, birçok kamera kaydının incelenmesi gerektiğini, dijital verilerin incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın etkin bir şekilde devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.