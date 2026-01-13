(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf ve verm”e suçlarından tutuklanan zanlı İsa Bayram yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 9 Ocak 2026 tarihinde saat 19.30’da Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafında, zanlı İsa Bayram’ın tasarrufunda yaklaşık 11 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan porselen tabak ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Casino oyun kartı bulunarak emare olarak alınıp zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının ifade verdiğini, ifadesinde 2 Ocak tarihinde Lefkoşa’da bir şahsın yönlendirmesi ile bir şahsa 4 gram ağırlığında kokaini başka bir şahsa 400 euro karşılığında sattığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam etiğini, aranan bir şahıs olduğunu ve analize gönderilen emareyle ilgili sonucun beklendiğini belirterek, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.