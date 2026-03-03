(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Metin Canpolat yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Öztuğ mahkemeye olguları aktardı. Polis, 25.02.2026 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerine Narkotik Dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde; bir gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının işlediği suçları kabul nitelikte gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC ile yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.