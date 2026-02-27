(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Metin Canpolat yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Öztuğ mahkemeye olguları aktardı. Polis, 25.02.2026 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerine Narkotik Dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde; bir gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının işlediği suçları kabul nitelikte gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının üzerinde bulunan uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin türü se nevi konusunda devlet kimya laboratuvarına gönderilmesi gerekmekte olup buradan gelecek olan analiz raporuna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Polis, yine zanlının KKTC'de ki yasal statüsünün araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.