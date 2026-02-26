(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından tutuklanan İbrahim Can Karaoğlu ile Metin Canpolat mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Salih Öztuğ mahkemeye olguları aktardı. Polis, 25.02.2026 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen İbrahim Can Karaoğlu ile saat 20:30 raddelerinde KKTC'ye giriş yapmak isteyen Metin Canpolat'ın üzerine Narkotik Dedektör köpeği Pamir'in tepki vermesine müteakip, her iki zanlının eşyalarında ve üzerlerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde, İbrahim Can Karaoğlu’nun tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain, Metin Canpolat'ın üzerinde ise bir gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, ilk etapta bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.