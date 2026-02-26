(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama, vahim zarar, ciddi darp ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklanan Nijat Elman Oğlu Hasanov mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nazmi Doğan olguları aktardı. Polis, 25.02.2026 tarihinde saat 19:45 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Arif Diktepe Sokakta bulunan bir apartmanda zanlının, evlerinde tamir yapmak için bulunan M.D.’yi annesinin odasına girmek istediği gerekçesi ile evden mutfak kısmından almış olduğu 1 adet ağız uzunluğu 8 cm toplam uzunluğu 18 cm olan bıçağı ve yine 1 adet ağız uzunluğu 8 cm toplam uzunluğu 18 cm olan bıçağı cebine koyarak konuşmak için merdiven ayaklarına indiği esnada M.D.’nin boyun kısmına sallamak sureti ile 0,5 cm’lik yatay kesi oluşmasına sebebiyet vererek, yaraladıktan sonra burun kısmına bir kez kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek Vahim zarara uğratarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine olay yerinde suçüstü tutuklandığını, bıçakların emare alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.