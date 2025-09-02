KKTC'de son bir haftada 65 trafik kazası meydana gelirken, 22 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 25 Ağustos-31 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak açıklandı. Kazalar sonunda 1.579,157 TL'lik hasar saptandı.

Trafik kazalarının 20'si Lefkoşa, 10'u Gazimağusa, 28'i Girne, 3'ü Güzelyurt ve 4'ü İskele'de meydana geldi.

-2 bin 722 sürücü rapor edildi

25 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda ise, toplam 16 bin 508 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 722 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 1186 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 194 ) , Tehlikeli Sürüş ( 24 ), Dikkatsiz Sürüş ( 36 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 270 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 89 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 14 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 46 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 156 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 88 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 57 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 16 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 21 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 4 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 43 ) ve 642 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 202 araç trafikten men edilmiş ve 11 sürücü ise tutuklanmıştır.”