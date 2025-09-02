Beş tanığın dinlendiği bugünkü duruşmada tanık sayısı 15’e yükseldi, mahkemeye sunulan emare sayısı ise 16 oldu

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum 5 sanık G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Beş tanığın dinlendiği bugünkü duruşmada tanık sayısı 15’e yükselirken, mahkemeye sunulan emare sayısı 16 oldu. Mahkeme yarın devam edecek.

- Bugünkü duruşmada beş tanık dinlendi

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı, sanıklar adına ise avukatlar Uğur Çulhaoğlu ve Öncel Polili hazır bulundu.

Duruşmada bugün Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı, Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Şube Amiri ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi Sicil Bölümü’nde görevli bir polis çavuş dahil olmak üzere İddia makamının 5 tanığı dinlendi.

Mahkemeye sunulan emare sayınının 16’ya yükseldiği duruşmada, savcı tanıklara bazı sorular yöneltti. Sanık avukatları da tanıklara sorular yönelterek bazı iddialarda bulundu.

İddia makamının ilk tanığı İletişim ve Bilgi İşlem Şube Amiri, Sivil Hizmet Görevlisi tarafından 19 Temmuz’da yapılan işlemlerin tüm kayıtlarını mahkemeye emare olarak sundu ve yaptığı tespitlere değindi.

Tanık, incelemelerinde herhangi bir kayıt silme işleminin yapıldığının görülmediğini aktardı.

Diğer tanıklardan bazıları da mahkemeye emare sundu, savcının ve avukatların sorularını yanıtladı.

Mahkeme, duruşmanın yarın devam etmesine emir verdi.

- Nasıl oldu?

Sanık G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptı. Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K(E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.